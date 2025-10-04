« Regards sur l’enfance » Médiathèque de Saint Georges de Chesné Rives-du-Couesnon

« Regards sur l’enfance » Médiathèque de Saint Georges de Chesné Rives-du-Couesnon samedi 4 octobre 2025.

« Regards sur l’enfance » Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Saint Georges de Chesné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Cette exposition prêtée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine propose un parcours de découverte artistique à travers 8 illustrateurs-trices jeunesse et leur vision de l’enfance.

Elle permet de se familiariser à plusieurs techniques de l’illustration jeunesse contemporaine à travers des œuvres originales.

Médiathèque de Saint Georges de Chesné 1 Place de la Mairie, 35140 Rives du Couesnon Rives-du-Couesnon 35140 Saint-Georges-de-Chesné Ille-et-Vilaine Bretagne https://mediatheques.fougeres-agglo.bzh

Cette exposition prêtée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine propose un parcours de découverte artistique à travers 8 illustrateurs-trices jeunesse et leur vision de l’enfance.