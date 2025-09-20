Regards sur les éléments architecturaux du musée Musée d’art et d’histoire Alfred Douët Saint-Flour

Regards sur les éléments architecturaux du musée Musée d’art et d’histoire Alfred Douët Saint-Flour samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les subtilités des éléments architecturaux du musée, autrefois maison consulaire de Saint-Flour.

Musée d’art et d’histoire Alfred Douët 15, place d’armes, 15100 Saint-Flour, Cantal Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

©Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët