Regards sur les jardins du Japon Maison de l’Erdre Nantes

Regards sur les jardins du Japon Dans l’atmosphère japonisante de la Maison de l’Erdre et du jardin japonais de l’île de Versailles, la Ville de Nantes propose un voyage au cœur des jardins du Japon à travers une exposition photos. Du 5 avril au 2 novembre 2025, venez admirer les plus beaux jardins photographiés dans les différentes villes et régions du Japon par Clément Keller et Frédéric Soreau. Clément Keller, architecte passionné par l’esthétique des jardins japonais leur consacre un site internet riche de 6 300 photos, accompagnées de dessins et de plans. Frédéric Soreau, photographe professionnel spécialisé dans la photographie de reportages et d’illustration de voyage a publié une dizaine de livres et guides de voyage. Cette exposition met également en avant les jardins de Niigata, ville jumelée avec Nantes depuis 2009 et celui du château d’Osaka, lié au château des ducs de Bretagne par un pacte d’amitié. Des bonsaïs sont présentés dans la salle et dans le jardin sec du patio. Découvrez comment ces arbres sont cultivés en pot, taillés et formés pour évoquer la beauté des vieux arbres et des paysages naturels. En parallèle de l’exposition, des associations promouvant la culture japonaise animeront les lieux à travers des démonstrations, expositions et ateliers d’initiation. De l’art Ikebana, en passant par les techniques japonaises autour du papier, la tradition du thé ou encore les lectures de Haikus et kamishibai… A l’occasion des vacances de printempsHoraires d’ouverture :Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h à 18hSamedi et Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Programme d’animations :Gratuit – tout publicDurant toute la période d’exposition, des jeux de piste et des « mini jardin zen » à réaliser sur place seront mis à disposition pour toute la famille.Se présenter à l’accueil. Samedi 5 avril A PARTIR DE 14H30 – pour toute la famille, en accès libre tout l’après-midiDégustation de thés japonais avec le Club des buveurs de thé.Avec les amateurs et passionnés de cette association nantaise, venez déguster les thés japonais, et découvrez sa culture, son art et son histoire. Parcours d’observation poétique et réalisation de poèmes courts à la manière des Haïkus avec l’équipe de l’Annexe.En s’inspirant des lieux et tout en s’amusant, le public est invité à imaginer des poèmes à la manière de l’art Haïku qui seront ensuite exposés dans la maison de l’erdre durant toute l’exposition. En favorisant l’échange et le jeu, cette association nantaise mène des actions d’écriture et de lecture accessibles à tous. Ateliers d’initiation des techniques japonaises autour du papier et de l’encre japonaise.Kami-Art, Miyuki et Miki sont toutes trois de membres de l’association Atlantique Japon qui œuvre au rapprochement des passionnés de Japon de la région nantaise. Elles proposent tout au long de l’après-midi de participer à des ateliers d’initiation aux différentes techniques japonaises autour du papier et de l’encre japonaise :• Initiation Kirigami avec Kami-art.L’artiste Kami-art invite les visiteurs à réaliser des cartes à message en Kirigami (découpage de papier) et monkiri (motifs floraux de blason familial japonais). A cette occasion elle présentera également ses œuvres florales de Kakemono suspendus en Kirigami et de lampes aux motifs floraux. • Initiation Sumié et Calligraphie avec Miyuki et MikiMiki et Miyuki proposent des ateliers de création de cartes aux motifs floraux et végétaux pour s’initier à la technique de l’encre japonaise sur aquarelle. Le public découvrira également à cette occasion leurs créations de peintures florales japonaises. Démonstration d’Ikebana par l’association Ikebana Ohara NantesTout au long de l’après-midi, Christine Gouy, présidente et professeure de l’association, réalisera des bouquets qui seront exposés ensuite dans la maison de l’erdre durant la période des vacances scolaires. A cette occasion, elle vous parlera avec passion de cet art traditionnel ancestral japonais et vous présentera les activités de l’association. Dimanche 6 avril A 10H30 – sur réservation, places limitéesAtelier d’initiation à l’art Ikebana par l’association Ikebana Ohara NantesChristine Gouy, présidente et professeure de l’association vous propose une initiation à l’art traditionnel Ikebana dans le cadre d’un atelier découverte. Le public découvrira également à cette occasion leurs créations de peintures florales japonaises. Mardi 8 avril A 14h30 ET A 16h30Visites commentéesRencontre avec Clément Keller, photographe de l’exposition. Clément Keller, architecte et photographe, partagera sa passion pour les jardins japonais à travers ses photographies mettant en lumière l’harmonie entre les jardins et l’eau.

