Regards sur les murs: l’église Saint-Hilaire de Salvezou (Catus) Catus

Regards sur les murs: l’église Saint-Hilaire de Salvezou (Catus)

Eglise Saint-Hilaire Catus Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 11:00:00

fin : 2025-08-11 12:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Certaines églises du Grand Cahors gardent jalousement entre leurs murs des trésors peints entre le Moyen Âge et le XIXème siècle. A travers ce cycle de visites, ouvrez les portes de ces édifices à la découverte de leurs peintures murales. Ces vestiges sont les témoins d’un passé où les édifices religieux étaient entièrement peints par des artisans, bien souvent anonymes.

Rendez-vous directement devant l’église de Salvezou. .

Eglise Saint-Hilaire Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

English :

Some of Greater Cahors’ churches jealously guard treasures painted between the Middle Ages and the 19th century. Through this series of visits, open the doors of these buildings to discover their murals. These relics bear witness to a past when religious buildings were painted entirely by anonymous craftsmen.

German :

Einige Kirchen im Großraum Cahors beherbergen in ihren Mauern eifersüchtig Schätze, die zwischen dem Mittelalter und dem 19. In dieser Reihe von Besichtigungen öffnen Sie die Türen dieser Gebäude, um ihre Wandmalereien zu entdecken. Diese Relikte sind Zeugen einer Vergangenheit, in der die religiösen Gebäude vollständig von anonymen Handwerkern bemalt wurden.

Italiano :

Alcune chiese della Grande Cahors custodiscono gelosamente tra le loro mura tesori dipinti tra il Medioevo e il XIX secolo. In questa serie di visite, aprite le porte di questi edifici e scoprite le loro pitture murali. Queste reliquie testimoniano un passato in cui gli edifici religiosi erano interamente dipinti da artigiani, molti dei quali anonimi.

Espanol :

Algunas iglesias del Gran Cahors guardan celosamente entre sus muros tesoros pintados entre la Edad Media y el siglo XIX. En esta serie de visitas, abra las puertas de estos edificios y descubra sus pinturas murales. Estas reliquias dan testimonio de un pasado en el que los edificios religiosos eran pintados íntegramente por artesanos, muchos de ellos anónimos.

