REGARDS SUR MADAGASCAR

Vibraye Sarthe

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

2025-11-16 2025-11-23

Bienvenue à bord et profitez de chaque regard !

Par cette exposition Regards sur Madagascar ,

l’association MIHETSIKA72 vous partage son amour du pays, un peu de nostalgie dans ces maisons traditionnelles en boue de terre rouge, beaucoup de beauté dans ces

paysages surtout de campagnes.

Elle pourrait s’intituler Ny any aminay , chez nous, avec ces photos amateurs chers à nos yeux, chers à nos cœurs. qui traduisent, la richesse culturelle et naturelle de l’île rouge.

Mihetsika 72 est une association d’intérêt général créée en 2014, qui a à cœur de faire découvrir Madagascar dans la Sarthe et par ce biais, pouvoir apporter son aide à des projets bien précis tels que l’éducation des enfants, mais aussi l’entraide dans les moments difficiles. Nos actions vont de la culture, littérature, cinéma aux sports comme la randonnée et la pétanque ainsi que la musique et la danse malgache. .

72320 Sarthe Pays de la Loire

