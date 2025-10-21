Regards sur nos emballages Salle annexe de la Mairie Moutiers-les-Mauxfaits

Regards sur nos emballages Salle annexe de la Mairie Moutiers-les-Mauxfaits mardi 21 octobre 2025.

Regards sur nos emballages

Salle annexe de la Mairie 25 Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

.

Salle annexe de la Mairie 25 Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Regards sur nos emballages Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral