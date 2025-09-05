Regard(s) vers le(s) haut(s) Lens

Alors qu’en 2025, le territoire de Lens-Liévin, ses 36 communes membres et acteurs partenaires renouvellent leur attachement et leur engagement pour le label Pays d’art et d’histoire, l’exposition Regard(s) vers le(s) Haut(s) vous propose un tour d’horizon photographique des territoires labellisés Ville et Pays d’art et d’histoire en région des Hauts-de-France.

Missionnée par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la photographe Fernanda Sanchez-Paredes porte un regard singulier sur les richesses des territoires labellisés en région et nous invite à partager son récit de voyage qui fait dialoguer formes et couleurs, détails insolites et monuments, villes et campagnes… .

In 2025, the Lens-Liévin region, its 36 member municipalities and partner organizations are renewing their attachment and commitment to the Pays d?art et d?histoire label, and the « Regard(s) vers le(s) Haut(s) » exhibition offers a photographic overview of the regions in the Hauts-de-France region that have been awarded the « Ville et Pays d?art et d?histoire » label.

Da das Gebiet Lens-Liévin, seine 36 Mitgliedsgemeinden und Partnerakteure im Jahr 2025 ihre Verbundenheit und ihr Engagement für das Label Pays d’art et d’histoire erneuern werden, bietet Ihnen die Ausstellung « Regard(s) vers le(s) Haut(s) » eine fotografische Rundreise durch die Gebiete mit dem Label « Ville et Pays d’art et d’histoire » in der Region Hauts-de-France.

Nel 2025, mentre la regione Lens-Liévin, i suoi 36 comuni membri e le organizzazioni partner rinnovano il loro impegno nei confronti del marchio Pays d’art et d’histoire, la mostra « Regard(s) vers le(s) Haut(s) » propone un tour fotografico delle aree insignite del marchio « Ville et Pays d’art et d’histoire » nella regione Hauts-de-France.

En 2025, cuando la región de Lens-Liévin, sus 36 municipios miembros y las organizaciones asociadas renuevan su compromiso con la etiqueta « Pays d’art et d’histoire », la exposición « Regard(s) vers le(s) Haut(s) » propone un recorrido fotográfico por las zonas galardonadas con la etiqueta « Ville et Pays d’art et d’histoire » en la región de Hauts-de-France.

