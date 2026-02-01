Reg’Art Maison du département Reims
Reg’Art Maison du département Reims mardi 17 février 2026.
Reg’Art
Maison du département 18 Rue Carnot Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 13:30:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Tout public
Les artistes Thierry Bonhomeau et Sandrine Moreau présentent une exposition de peinture, sculptures et poésie, conçue comme un voyage poétique entre toile et fil de fer. .
Maison du département 18 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 83 56 10
English : Reg’Art
