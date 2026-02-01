Reg’Art Maison du département Reims

Reg’Art

Maison du département 18 Rue Carnot Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-17 13:30:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

2026-02-17

Tout public

Les artistes Thierry Bonhomeau et Sandrine Moreau présentent une exposition de peinture, sculptures et poésie, conçue comme un voyage poétique entre toile et fil de fer. .

Maison du département 18 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 83 56 10

English : Reg’Art

