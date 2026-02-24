Regarts 2nuit présente Sama’ Abdulhadi + Schacke + Agathe Mougin (Techno) Le Bikini Ramonville-Saint-Agne 20 et 21 mars EARLY : 18 €

REGULAR : 23 €

LATE : 25 €

SUR PLACE : 25€

Regarts2nuit va transformer le Bikini en épicentre de la techno. Une programmation sans concession, entre icônes de la scène internationale et architectes des sonorités de demain.

**Regarts 2nuit présente Sama’ Abdulhadi + Schacke + Agathe Mougin** (_Techno_)

**Sama’ Abdulhadi** (Palestine) – TECHNO

Icône mondiale et figure de proue d’un mouvement sans frontière, elle fait son grand retour à Toulouse. Depuis son passage historique sur Boiler Room (2018), elle impose une techno à haute intensité pensée pour une immersion profonde. Comme elle le dit elle-même : « C’est de la techno berlinoise, mais perçue à la manière libanaise ».

**Schacke** (Danemark & Corée du Sud) – TECHNO / RAVE

Pionnier du “Copenhagen Techno Sound », Schacke est l’un des artistes les plus influents de la scène underground actuel. Entre rythmes percutants, lignes de basses rolling et influences trance euphoriques, il propose une techno à la fois précise et imprévisible.

**Agathe Mougin** (France) – TECHNO

Véritable phénomène à la croisée des esthétiques, Agathe Mougin incarne une synergie rare entre la musique et la mode.

Prépare toi à vivre une nuit de déconnexion totale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T23:55:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T23:59:00.000+01:00

Le Bikini Rue Théodore Monod Ramonville-Saint-Agne



