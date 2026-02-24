Regarts 2nuit presents HABSTRAKT x ASDEK (Bass Music) Le Rex de Toulouse Toulouse 20 et 21 mars Tarifs :

REGULAR : 18 €

LATE : 20 €

SUR PLACE : 20€

Après avoir uni leurs forces sur la bombe Bass House “Won’t You”, Habstrakt et ASDEK prolongent leur collaboration très attendue… sur scène.

**Regarts 2nuit presents HABSTRAKT X ASDEK**

(_Bass Music_)

Pour 3 dates exclusives en France et en parallèle de leur tournée US, ils se retrouvent avec la promesse d’embarquer tout le dancefloor dans leur univers commun. Les grooves vont rouler et les basses vont mordre !

**LINE-UP :**

**HABSTRAKT** – _BASS MUSIC_

[https://soundcloud.com/habstrakt](https://soundcloud.com/habstrakt)

**ASDEK** – _BASS MUSIC_

[https://soundcloud.com/asdek](https://soundcloud.com/asdek)

[INFOS & RESERVATION](https://regarts.eu/billetterie/evenement/regarts-2nuit-presents-habstrakt-x-asdek/6968ea3194ed47f655dc462d)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T23:55:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T05:30:00.000+01:00

https://shotgun.live/fr/events/asdek-habstrakt?utm_source=site-web

Le Rex de Toulouse 15 avenue Honoré Serres Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne



