Reg’Arts de Feu Expo et Boutique Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Reg’Arts de Feu Expo et Boutique

Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-22

Le lions Club de Saint-Léonard-de-Noblat vous propose une exposition et boutique de Noël dans le nouvel espace culturel du Grand Saint-Léonard.

Les arts du feu sont à l’honneur et nous avons le plaisir d’exposer les artistes de FACTORY 87.

Les ventes sont au profit de la formation des chiens guides d’aveugles.

Vous y trouverez des Idées cadeaux, des décorations de Noël dont des boules en verre ou en porcelaine décorées à la main.

Vous pourrez vous installer dans notre espace salon de thé pour un café, thé, chocolat chaud, jus de pommes local, accompagnés de pâtisseries maison.

Un ticket de tombola sera offert dès 10 euros d’achats pour gagner un Panier de Noël Surprise . Le tirage aura lieu le 27 Novembre à 18h00. .

Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 30 13 14 regartssaintleonard@gmail.com

