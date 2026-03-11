Regate au Lac du Cébron

Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’Association Eole79 organise une wingfoil régate RCB, RCO et Windsurfer. Pour les personnes qui désirent passer le weekend au lac, vous pouvez dés à présent réserver vos places au camping du lac 06 95 24 61 26. EOLE 79 propose des activités de planche à voile, de l’Optimist et du Laser sur le Lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé d’avril à octobre. Contact 06 51 77 59 48 contacteole79@gmail.com .

Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 77 59 48 contacteole79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regate au Lac du Cébron

L’événement Regate au Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-09 par CC Airvaudais Val du Thouet