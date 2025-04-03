Régate Cata Cup CNBPP Le Pouliguen
Régate Cata Cup CNBPP Le Pouliguen samedi 4 avril 2026.
Régate Cata Cup
CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-05 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Admirez la régate de catamarans depuis la Baie du Pouliguen La Baule. .
CNBPP 77 rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 32 11 contact@cnbpp.fr
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L’événement Régate Cata Cup Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44