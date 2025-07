Régate « Challenge des menhirs » Yatch club Carnac

Régate « Challenge des menhirs » Yatch club Carnac samedi 16 août 2025.

Yatch club 35 Avenue de Port En Drô Carnac Morbihan

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-16

Les mythiques 2h et 4h de Carnac changent de nom et deviennent le Challenge des Menhirs ! Régate familiale et conviviale, ouverte à tous !

De 9h à 18h. .

