Régate Championnat du Monde des Tempest Yacht Club de Cannes Cannes

Régate Championnat du Monde des Tempest Yacht Club de Cannes Cannes dimanche 11 octobre 2026.

Régate Championnat du Monde des Tempest

Yacht Club de Cannes 1 Pointe Croisette Port Palm Beach Cannes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-11

Régate Championnat du Monde des Tempest.
  .

Yacht Club de Cannes 1 Pointe Croisette Port Palm Beach Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 94 71 69  info@yachtclubdecannes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tempest World Championship Regatta

Tempest World Championship Regatta.

L’événement Régate Championnat du Monde des Tempest Cannes a été mis à jour le 2026-01-14 par Côte d’Azur France Tourisme