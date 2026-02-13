Régate CN Roscoff Centre Nautique Roscoff
Régate CN Roscoff Centre Nautique Roscoff samedi 28 mars 2026.
Régate CN Roscoff
Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Le Centre Nautique de Roscoff vous invite à vivre l’intensité des régates voile légère, organisée dans le cadre du championnat Baie de Morlaix.
Nos compétitions de bassin niveau D3 s’adressent aux débutants comme aux confirmés. Parcours , stratégies, départs … Chaque régate est un défi où habileté et maîtrise se conjuguent !
Au-delà de la performance, c’est l’esprit convivial qui anime nos rendez-vous fair-play sur l’eau et animations festives au Centre nautique.
Rejoignez l’aventure en tant que concurrent ou bénévole !
Information et inscription sur notre site internet! .
Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22
