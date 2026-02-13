Régate CN Roscoff Centre Nautique Roscoff

Régate CN Roscoff

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Le Centre Nautique de Roscoff vous invite à vivre l’intensité des régates voile légère, organisée dans le cadre du championnat Baie de Morlaix.

Nos compétitions de bassin niveau D3 s’adressent aux débutants comme aux confirmés. Parcours , stratégies, départs … Chaque régate est un défi où habileté et maîtrise se conjuguent !

Au-delà de la performance, c’est l’esprit convivial qui anime nos rendez-vous fair-play sur l’eau et animations festives au Centre nautique.

Rejoignez l’aventure en tant que concurrent ou bénévole !

Information et inscription sur notre site internet! .

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

