Régate Coupe de la ville d’Antibes Antibes

Régate Coupe de la ville d’Antibes Antibes samedi 6 septembre 2025.

Alpes-Maritimes

Régate Coupe de la ville d’Antibes Port Vauban Quai Nord Société des Régates d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Régate Coupe de la ville d’Antibes.

.

Port Vauban Quai Nord Société des Régates d’Antibes

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 91 13 13 regates@sr-antibes.fr

English : Antibes City Cup Regatta

Antibes City Cup regatta.

German :

Regatta Coupe de la ville d’Antibes.

Italiano :

Regata della Coppa Città di Antibes.

Espanol :

Regata de la Copa Ciudad de Antibes.

L’événement Régate Coupe de la ville d’Antibes Antibes a été mis à jour le 2025-03-07 par Côte d’Azur France Tourisme