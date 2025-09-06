Régate Coupe de la ville d’Antibes Antibes
Régate Coupe de la ville d’Antibes Antibes samedi 6 septembre 2025.
Alpes-Maritimes
Régate Coupe de la ville d’Antibes Port Vauban Quai Nord Société des Régates d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes
Début : Samedi 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Régate Coupe de la ville d’Antibes.
Port Vauban Quai Nord Société des Régates d’Antibes
Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 91 13 13 regates@sr-antibes.fr
English : Antibes City Cup Regatta
Antibes City Cup regatta.
German :
Regatta Coupe de la ville d’Antibes.
Italiano :
Regata della Coppa Città di Antibes.
Espanol :
Regata de la Copa Ciudad de Antibes.
