Régate d’aviron de mer à Pornic Pornic

Plage de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Un spectacle sportif à découvrir sur la plage de la Noëveillard.

Le club d’Aviron de Mer de Pornic organise une épreuve fédérale comptant pour le Championnat Grand Ouest.

Près de 300 rameurs venus de Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et d’ailleurs… s’affronteront en mer, sur un parcours de 6 000 m, dans un cadre exceptionnel, au large de la plage de la Noëveillard.

Tout au long de la journée, les spectateurs pourront assister au départ et à l’arrivée des courses depuis la plage et découvrir l’aviron de mer, une discipline qui allie effort, coordination et esprit d’équipe. .

Plage de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72 infos@cnpornic.com

English :

A sporting spectacle to be discovered on the Noëveillard beach.

German :

Ein sportliches Spektakel, das Sie am Strand von La Noëveillard erleben können.

Italiano :

Uno spettacolo sportivo da scoprire sulla spiaggia di Noëveillard.

Espanol :

Un espectáculo deportivo por descubrir en la playa de Noëveillard.

