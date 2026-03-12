REGATE DE DIAM 24od YACHT CLUB OLERON Saint-Denis-d’Oléron

REGATE DE DIAM 24od

YACHT CLUB OLERON YACHT CLUB OLERON Base nautique eric tabarly Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 08:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Régate de trimaran Diam 24od

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YACHT CLUB OLERON YACHT CLUB OLERON Base nautique eric tabarly Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 93 64 bureauyco@gmail.com

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English :

Diam 24od trimaran regatta

L’événement REGATE DE DIAM 24od Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes