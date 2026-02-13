Régate de ligue multicoque, Cerdon, Cerdon

Régate de ligue multicoque 28 et 29 mars Cerdon Loiret

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T15:00:00+02:00

Sur le plan d’eau de l’étang du puits cette compétition est organisée sur 2 jours le week end du 28/29 mars 2026 .Elle ouvre la saison de régate 2026 du cercle de la voile du centre.

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire ybeaulande@free.fr

Compétition ouverte a tous les multicoques de sport Epreuves organisé par le centre de la voile du centre à l’étang du puits – Cerdon du Loiret

Cercle de la voile du centre