Régate de ligue multicoque, Cerdon, Cerdon samedi 28 mars 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T15:00:00+02:00
Sur le plan d’eau de l’étang du puits cette compétition est organisée sur 2 jours le week end du 28/29 mars 2026 .Elle ouvre la saison de régate 2026 du cercle de la voile du centre.
Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « ybeaulande@free.fr »}]
Compétition ouverte a tous les multicoques de sport Epreuves organisé par le centre de la voile du centre à l’étang du puits – Cerdon du Loiret
Cercle de la voile du centre