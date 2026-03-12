Régate de ligue Yacht Club Oléron Base nautique eric tabarly port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron

Régate de ligue

Yacht Club Oléron Base nautique eric tabarly port de plaisance YACHT CLUB OLERON Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Régate de catamarans (Nacra, Tyka et inter-séries) pour les jeunes de la ligue FFV Nouvelle-Aquitaine, régate sélective n°3 pour les championnats de France.

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Yacht Club Oléron Base nautique eric tabarly port de plaisance YACHT CLUB OLERON Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 93 64 bureauyco@gmail.com

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English :

Catamaran regatta (Nacra, Tyka and inter-series) for youngsters from the FFV Nouvelle-Aquitaine league, selective regatta no. 3 for the French championships.

L’événement Régate de ligue Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes