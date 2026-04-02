Wimereux

Régate de Ligue Windfoil

Boulevard Alfred Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Compétition Nationale de Windfoil qui se déroulera sur 3 jours.

4 jours de folie !

Les meilleurs nationaux vont s ‘affronter sur l’eau de notre jolie Baie st Jean.

Les couleurs du CNW seront représentées.

Pour plus d’information contacter le CNW .

Boulevard Alfred Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 18 54 club@cnwimereux.com

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English :

L’événement Régate de Ligue Windfoil Wimereux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale