Régate de Ligue Windfoil Wimereux
Régate de Ligue Windfoil Wimereux samedi 11 avril 2026.
Wimereux
Régate de Ligue Windfoil
Boulevard Alfred Thiriez Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Compétition Nationale de Windfoil qui se déroulera sur 3 jours.
4 jours de folie !
Les meilleurs nationaux vont s ‘affronter sur l’eau de notre jolie Baie st Jean.
Les couleurs du CNW seront représentées.
Pour plus d’information contacter le CNW .
Boulevard Alfred Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 18 54 club@cnwimereux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Régate de Ligue Windfoil Wimereux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)
- Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE Wimereux 13 avril 2026
- Pôle sportif Vacances de pâques Wimereux 13 avril 2026
- Dig ‘espace Exposition Kentia Wimereux 13 avril 2026
- Activités vacances Lecture printemps Wimereux 17 avril 2026
- Foire à Tout Wimereux 19 avril 2026