Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Régate de Ligue Windfoil Wimereux

Régate de Ligue Windfoil Wimereux samedi 11 avril 2026.

Adresse : Boulevard Alfred Thiriez

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-11T

Fin : 2026-04-12T

Tarif :

Wimereux

Régate de Ligue Windfoil

Boulevard Alfred Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-11

Compétition Nationale de Windfoil qui se déroulera sur 3 jours.
4 jours de folie !

Les meilleurs nationaux vont s ‘affronter sur l’eau de notre jolie Baie st Jean.

Les couleurs du CNW seront représentées.

Pour plus d’information contacter le CNW   .

Boulevard Alfred Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 18 54  club@cnwimereux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Régate de Ligue Windfoil Wimereux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)