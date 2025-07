Régate de l’union commerciale d’Étretat Étretat

Régate de l’union commerciale d’Étretat Étretat samedi 9 août 2025.

Régate de l’union commerciale d’Étretat

Plage d’Etretat Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-08-09 13:30:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

2025-08-09

Voiles et Galets vous présente la Régate de l’union commerciale d’Étretat.

Au programme Course multi-supports

– Optimist enfant et adulte

– Kayak simple et double

– Catamaran RSCAT 14 et Hobie CAT 16.

Les courses seront suivies par une remise des prix et un cocktail.

Inscriptions de 10h à 12h30 sur la plage.

Plage d’Etretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie voilesetgalets@icloud.com

English : Régate de l’union commerciale d’Étretat

Voiles et Galets presents the Régate de l’union commerciale d’Étretat.

On the program: Multi-support races

– Optimist for children and adults

– Single and double kayak

– Catamaran RSCAT 14 and Hobie CAT 16.

The races will be followed by a prize-giving ceremony and cocktail reception.

Registration from 10am to 12:30pm on the beach.

German :

Voiles et Galets präsentiert Ihnen die Regatta der Handelsunion von Étretat.

Auf dem Programm: Rennen mit mehreren Trägern

– Optimist Kind und Erwachsener

– Kajak Einzel und Doppel

– Katamaran RSCAT 14 und Hobie CAT 16.

Im Anschluss an die Rennen gibt es eine Preisverleihung und einen Cocktail.

Anmeldungen von 10:00 bis 12:30 Uhr am Strand.

Italiano :

Voiles et Galets presenta la Régate de l’union commerciale d’Étretat.

In programma: corsa multi-supporto

– Optimist per bambini e adulti

– Kayak singoli e doppi

– Catamarano RSCAT 14 e Hobie CAT 16.

Le gare saranno seguite da una cerimonia di premiazione e da un cocktail.

Iscrizioni dalle 10.00 alle 12.30 sulla spiaggia.

Espanol :

Voiles et Galets presenta la Régate de l’union commerciale d’Étretat.

En el programa: Carrera multisoporte

– Optimist para niños y adultos

– Kayaks individuales y dobles

– Catamarán RSCAT 14 y Hobie CAT 16.

Tras las regatas tendrá lugar la entrega de premios y un cóctel.

Inscripciones de 10:00 a 12:30 en la playa.

