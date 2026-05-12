Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada Saint-Jean-de-Luz
Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada Saint-Jean-de-Luz samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada
Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Cette régate emblématique de la baie réunira des équipages de très haut niveau.
Sport historique du Pays basque, il fait aujourd’hui partie du paysage culturel et sportif du Labourd.
Place Foch (Stationnement des équipages)
Baie de Saint-Jean-de-Luz (régate). .
Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 74 26 92 arrauna.aviron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada
L’événement Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert avec le Choeur d’Hommes Arin Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz 15 mai 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 15 mai 2026
- Balade nature sonore écoutez la nature autrement ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz 16 mai 2026
- Concert au kiosque Chorale Entzun Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 16 mai 2026
- Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 16 mai 2026