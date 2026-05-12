Saint-Jean-de-Luz

Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada

Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Cette régate emblématique de la baie réunira des équipages de très haut niveau.

Sport historique du Pays basque, il fait aujourd’hui partie du paysage culturel et sportif du Labourd.

Place Foch (Stationnement des équipages)

Baie de Saint-Jean-de-Luz (régate). .

Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 74 26 92 arrauna.aviron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada

L’événement Régate de Trainières Donibane Lohizune Ziburuko XXXIIII Estropada Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque