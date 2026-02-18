Régate de voiliers radiocommandés Carentan-les-Marais
Régate de voiliers radiocommandés Carentan-les-Marais dimanche 8 mars 2026.
Régate de voiliers radiocommandés
Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 16:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Une douzaine de voiliers participera à cette régate, mus uniquement grâce au vent. .
Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 29 33 91 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Régate de voiliers radiocommandés
L’événement Régate de voiliers radiocommandés Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Baie du Cotentin