Régate de voiliers radiocommandés

Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Une douzaine de voiliers participera à cette régate, mus uniquement grâce au vent. .

Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 29 33 91 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Régate de voiliers radiocommandés

L’événement Régate de voiliers radiocommandés Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Baie du Cotentin