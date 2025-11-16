RÉGATE DÉFI À 8 Octon

RÉGATE DÉFI À 8

L’ACS organise son Défi à 8 avec des équipages régionaux de huit rameurs qui s’affronteront en contre la montre le matin et en duels l’après midi.

Il y aura aussi un stand de sensibilisation à la biodiversité du Salagou avec des quizz et un concours photo.

Venez encourager les équipages et découvrir un sport incroyable totalement en adéquation avec la préservation du site.

Buvette et foodTruck seront présents pour vous délecter devant la ligne d’arrivée au Parking de la borne. .

Berges d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 03 90 23 47 avironclubsalagou@gmail.com

English :

The ACS is organizing its Défi à 8 , with regional crews of eight rowers competing against the clock in the morning and in duels in the afternoon.

German :

Der ACS organisiert seine Achter-Herausforderung mit regionalen Mannschaften von acht Ruderern, die am Morgen im Zeitfahren und am Nachmittag in Duellen gegeneinander antreten werden.

Italiano :

L’ACS organizza il suo Défi à 8 , con equipaggi regionali di otto vogatori che si sfidano contro il tempo al mattino e in duelli nel pomeriggio.

Espanol :

La AEC organiza su Défi à 8 , con tripulaciones regionales de ocho remeros que compiten contrarreloj por la mañana y en duelos por la tarde.

