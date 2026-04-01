Régate des IUT BPGO 2026 : voile, défis et Village étudiant ⛵ Port de Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 10 – 12 avril Ouvert à toutes et tous. Gratuit et accessible, aucune inscription préalable requise pour le Village. Pour participer aux challenges : inscription via l’IUT nécessaire.

3 jours de voile, challenges créatifs et animations à Saint-Malo et Saint-Cast-le-Guildo !

La **Régate des IUT BPGO 2026** revient du **10 au 12 avril** pour trois jours de défis sur l’eau et sur terre !

Venez vivre une expérience riche et salée entre **Saint-Malo et Saint-Cast-le-Guildo**, organisée par le département **Techniques de Commercialisation** de l’IUT de Saint-Brieuc.

A suivre **3 challenges** :

* **Challenge Voile Bretagne Plaisance** : régate officielle sur voiliers de 8 à 13 mètres, trois manches entre Saint-Malo et Saint-Cast-le-Guildo.

* **Challenge Communication BPGO** : concours de plans de communication jugé par des professionnels, pour récompenser créativité et stratégie.

* **Challenge Terre Malo et Village des IUT** : animations ludiques et informatives au **port Jacquet** à Saint-Cast-le-Guildo, ouvert au public avec musique et stands partenaires.

Cette régate, portée par **10 étudiant·es organisateur·ices**, montre comment **travailler en équipe**, gérer un projet et relever des défis concrets tout en profitant d’un évènement très ludique !

Le **Village des IUT**, samedi 11 avril, mettra à l’honneur l’identité bretonne et l’engagement étudiant avec **animations, musique et découvertes**.

Venez vous immerger dans l’esprit de la régate !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T19:00:00.000+02:00

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Port de Saint-Cast-le-Guildo Terre-plein des Vallets, 22380 Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor



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