[Régate] Dieppe Banana’s Cup Dieppe

[Régate] Dieppe Banana’s Cup

Plage Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Pendant deux jours venez voir les voiliers du Cercle de la Voile de Dieppe et de Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp et Le Havre s’affronter sur mer lors de cette régate.

Cette régate est l’occasion d’assister à cette course de voiliers normands, de découvrir les différents bateaux et de voir ces équipages s’affronter sur notre belle mer dieppoise ⛵️ .

Plage Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 32 99

