[Régate] Dieppe Banana’s Cup Dieppe

Plage Dieppe Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Pendant deux jours venez voir les voiliers du Cercle de la Voile de Dieppe et de Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp et Le Havre s’affronter sur mer lors de cette régate.
Cette régate est l’occasion d’assister à cette course de voiliers normands, de découvrir les différents bateaux et de voir ces équipages s’affronter sur notre belle mer dieppoise ⛵️ .
Plage Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
