Régate d’ouverture Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Régate d’ouverture Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière dimanche 29 mars 2026.
Régate d’ouverture
Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Tout public
Organisée par le Yachting Club du Der. .
Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 13 57
English :
L’événement Régate d’ouverture Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne