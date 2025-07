Régate Dragon-Fest ZI du Port devant le club house Marans

Régate Dragon-Fest ZI du Port devant le club house Marans samedi 26 juillet 2025.

Régate Dragon-Fest

ZI du Port devant le club house 29 Rue du Bout des Barques Marans Charente-Maritime

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Régate des Voiliers télécommandés comptant pour le championnat international Dragon-Fest.

Parcours sur le Port de Marans, devant le Club House de l’association.

Café à partir de 14h00 et premier départ à 14h30.

ZI du Port devant le club house 29 Rue du Bout des Barques Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 18 29 cvmarans@ovh.fr

English :

Remote-controlled sailboat regatta counting towards the Dragon-Fest international championship.

Course on the Port de Marans, in front of the association’s Club House.

Coffee from 2:00 pm and first start at 2:30 pm.

German :

Regatta für ferngesteuerte Segelboote, die für die internationale Meisterschaft Dragon-Fest zählt.

Strecke im Hafen von Marans, vor dem Clubhaus des Vereins.

Kaffee ab 14.00 Uhr und erster Start um 14.30 Uhr.

Italiano :

Regata di barche a vela telecomandate valida per il campionato internazionale Dragon-Fest.

Percorso sul porto di Marans, di fronte alla Club House dell’associazione.

Caffè dalle 14.00 e prima partenza alle 14.30.

Espanol :

Regata de veleros teledirigidos puntuable para el campeonato internacional Dragon-Fest.

Recorrido en el puerto de Marans, frente a la Casa Club de la asociación.

Café a partir de las 14h00 y primera salida a las 14h30.

