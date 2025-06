Regate du President au Lac du Cébron – Saint-Loup-Lamairé 13 septembre 2025 11:00

Deux-Sèvres

Regate du President au Lac du Cébron Impasse du Lac Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

L’Association Eole79 organise une régate au lac du Cébron à partir de 11 h.

Voiles hissées et regards tournés vers l’horizon place à la régate !

Un spectacle sportif et poétique sur l’eau, entre compétition amicale et passion de la navigation. Plus d’infos au 06 51 77 59 48.

Pour les personnes qui désirent passer le weekend au lac, vous pouvez dés à présent réserver vos places au camping du lac 06 95 24 61 26. EOLE 79 propose des activités de planche à voile, de l’Optimist et du Laser sur le Lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé d’avril à octobre. Contact 06 95 49 65 56 / contacteole79@gmail.com .

Impasse du Lac

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 77 59 48 contacteole79@gmail.com

