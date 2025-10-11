Régate « Finn Ouest Tour » Yacht club de Carnac Carnac

Yacht club de Carnac Boulevard de Légénèse Carnac Morbihan

Début : 2025-10-11 10:45:00

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Le Yacht Club de Carnac accueillera une étape du Finn Ouest Tour les 11 et 12 octobre. Les manches se dérouleront en baie de Carnac dans une ambiance sportive et conviviale.

Premier signal d’avertissement samedi à 13h30 et dimanche à 10h45. .

Yacht club de Carnac Boulevard de Légénèse Carnac 56340 Morbihan Bretagne

