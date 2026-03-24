Régate interligue d’optimist à la pointe Saint-Gildas Préfailles
Régate interligue d’optimist à la pointe Saint-Gildas Préfailles samedi 28 mars 2026.
Régate interligue d’optimist à la pointe Saint-Gildas
Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
La Pointe Saint-Gildas, c’est l’endroit idéal pour observer des courses de voile dans un décor à couper le souffle !
Sur les vagues, au large de la pointe Saint-Gildas, se déroule la régate interligue avec le SNO Nantes.
Pendant 2 jours, il est possible d’observer des d’optimist (grade 4) en compétition sur ce spot nautique incontournable de Destination Pornic, à Préfailles.
3 bonnes raisons d’y participer
Tester et améliorer ses compétences en voile
Rencontrer d’autres passionnés de voile
Se dépasser et ressentir l’adrénaline
3 bonnes raisons de venir observer cette course
Le panorama est à couper le souffle
Possibilité de visite culturelle au Sémaphore et grâce aux lectures sur pupitres installées relatant l’histoire de la côte
Entrer en contact avec la nature dans la Réserve Naturelle Régionale de la pointe Saint-Gildas
Bon à savoir
Restauration à proximité découvrez ici nos adresses gourmandes
Possibilité de stationnement proche et aux alentours cliquez ici pour plus d’informations
Sur place, dégustez une délicieuse glace à la Fraiseraie
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 77 77
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English :
Pointe Saint-Gildas is the ideal place to watch sailing races in a breathtaking setting!
L’événement Régate interligue d’optimist à la pointe Saint-Gildas Préfailles a été mis à jour le 2026-03-22 par I_OT Pornic
Prochains événements à Préfailles (Loire-Atlantique)
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