Régate interligue d’optimist à la pointe Saint-Gildas

Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

La Pointe Saint-Gildas, c’est l’endroit idéal pour observer des courses de voile dans un décor à couper le souffle !

Sur les vagues, au large de la pointe Saint-Gildas, se déroule la régate interligue avec le SNO Nantes.

Pendant 2 jours, il est possible d’observer des d’optimist (grade 4) en compétition sur ce spot nautique incontournable de Destination Pornic, à Préfailles.

3 bonnes raisons d’y participer

Tester et améliorer ses compétences en voile

Rencontrer d’autres passionnés de voile

Se dépasser et ressentir l’adrénaline

3 bonnes raisons de venir observer cette course

Le panorama est à couper le souffle

Possibilité de visite culturelle au Sémaphore et grâce aux lectures sur pupitres installées relatant l’histoire de la côte

Entrer en contact avec la nature dans la Réserve Naturelle Régionale de la pointe Saint-Gildas

Bon à savoir

Restauration à proximité découvrez ici nos adresses gourmandes

Possibilité de stationnement proche et aux alentours cliquez ici pour plus d’informations

Sur place, dégustez une délicieuse glace à la Fraiseraie

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 77 77

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English :

Pointe Saint-Gildas is the ideal place to watch sailing races in a breathtaking setting!

L’événement Régate interligue d’optimist à la pointe Saint-Gildas Préfailles a été mis à jour le 2026-03-22 par I_OT Pornic