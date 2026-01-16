Régate International Extra-Cup de Dragon Cannes

Régate International Extra-Cup de Dragon Cannes vendredi 6 mars 2026.

Régate International Extra-Cup de Dragon

Cannes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-06

Régate International Extra-Cup de Dragon.
  .

Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur   info@yachtclubdecannes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

International Extra-Cup Dragon Regatta.

L’événement Régate International Extra-Cup de Dragon Cannes a été mis à jour le 2026-01-14 par Côte d’Azur France Tourisme