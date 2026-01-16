Régate International Extra-Cup de Dragon

Cannes Alpes-Maritimes

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

Régate International Extra-Cup de Dragon.

Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur info@yachtclubdecannes.com

English :

International Extra-Cup Dragon Regatta.

