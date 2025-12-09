Régate La Solitaire Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Régate La Solitaire Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière samedi 4 juillet 2026.
Régate La Solitaire
Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Organisée par le Yachting Club du Der . .
Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 13 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Régate La Solitaire Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne