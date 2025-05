RÉGATE « LE DÉFI DU PHARE » – Palavas-les-Flots, 17 mai 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

RÉGATE « LE DÉFI DU PHARE » Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

Régate du Cercle Nautique de Palavas

« Le Défi du Phare » 2 journées de courses côtières

Infos 04 67 68 97 38

www.cercle-nautique-palavas.com

cn.palavas@wanadoo.fr

Inscriptions https://www.cercle-nautique-palavas.com/le-defi-du-phare-2025/

Le Défi du Phare revient pour une 2ème année consécutive les 17 et 18 mai prochains !

Comme l’an passé cette course est ouverte aux solos, aux duos et aux équipages.

Elle se déroule sur 2 journées avec des parcours côtiers pouvant aller au-delà des 50 milles tout en restant techniques.

Sur le volet convivialité, les 2 journées de courses seront précédées le vendredi soir d’un dîner ouvert à tous mais sur inscription

Inscriptions https://www.cercle-nautique-palavas.com/le-defi-du-phare-2025/ .

Boulevard Maréchal Foch

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

English :

Cercle Nautique de Palavas regatta

« Le Défi du Phare »: 2 days of coastal racing

www.cercle-nautique-palavas.com

cn.palavas@wanadoo.fr

German :

Regatta des Cercle Nautique de Palavas

« Le Défi du Phare »: 2 Tage Küstenrennen

www.cercle-nautique-palavas.com

cn.palavas@wanadoo.fr

Italiano :

Regata del Cercle Nautique de Palavas

« Le Défi du Phare »: 2 giorni di regata costiera

Per ulteriori informazioni: 04 67 68 97 38

www.cercle-nautique-palavas.com

cn.palavas@wanadoo.fr

Registrazioni: https://www.cercle-nautique-palavas.com/le-defi-du-phare-2025/

Espanol :

Regata del Cercle Nautique de Palavas

« Le Défi du Phare »: 2 días de regatas costeras

www.cercle-nautique-palavas.com

cn.palavas@wanadoo.fr

