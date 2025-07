Régate les 3 heures de Barfleur Barfleur

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Rendez-vous à l’école de voile à 13h30 pour le départ !

Barfleur 50760 Manche Normandie +33 2 33 54 79 08

English : Régate les 3 heures de Barfleur

Meet at the sailing school at 1:30 p.m. for the start!

German :

Wir treffen uns um 13:30 Uhr an der Segelschule zur Abfahrt!

Italiano :

Appuntamento alla scuola di vela alle 13.30 per la partenza!

Espanol :

Nos vemos en la escuela de vela a las 13:30 para la salida

L’événement Régate les 3 heures de Barfleur Barfleur a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Cotentin Le Val de Saire