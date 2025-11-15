Régate Les Châtaignes Marseille 7e Arrondissement

Régate Les Châtaignes Marseille 7e Arrondissement samedi 15 novembre 2025.

Régate Les Châtaignes

Samedi 15 novembre 2025. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Fondée en 1882, l’Union Nautique Marseillaise demeure le plus ancien club nautique de Marseille, succédant de quelques années à la Société des Régates du Havre, fondée en 1838 et qui est le plus ancien club nautique de France et même d’Europe.

Cette régate historique de l’UNM est le préambule à la saison des régates hivernales..

Comme le veut la tradition, c’est autour du feu de la cheminée du club que se retrouvent tous les participants pour déguster des châtaignes grillées au feu de bois tout en buvant un excellent vin blanc.

Tout le monde se raconte » sa régate » et se donne rendez-vous sur l’eau pour la prochaine étape. .

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Founded in 1882, the Union Nautique Marseillaise remains Marseille’s oldest yacht club, succeeding by a few years the Société des Régates du Havre, founded in 1838 and the oldest yacht club in France and even Europe.

German :

Die Union Nautique Marseillaise wurde 1882 gegründet und ist nach wie vor der älteste Yachtclub in Marseille. Sie löste die 1838 gegründete Société des Régates du Havre, den ältesten Yachtclub in Frankreich und sogar in Europa, um einige Jahre ab.

Italiano :

Fondata nel 1882, l’Union Nautique Marseillaise è tuttora il più antico club velico di Marsiglia, succedendo di pochi anni alla Société des Régates du Havre, fondata nel 1838 e il più antico club velico di Francia e persino d’Europa.

Espanol :

Fundada en 1882, la Union Nautique Marseillaise sigue siendo el club náutico más antiguo de Marsella, sucediendo en unos años a la Société des Régates du Havre, fundada en 1838 y el club náutico más antiguo de Francia e incluso de Europa.

