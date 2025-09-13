Régate Nationale de la classe Vauriens boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

Régate Nationale de la classe Vauriens boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef samedi 13 septembre 2025.

Régate Nationale de la classe Vauriens

boulevard de l’Océan BP 18 Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

La mer en fête, les voiles en furie…rejoignez la course Vaurien au centre nautique de La Cormorane !

Cap sur l’émotion la Vaurien classique vous attend à Saint-Michel-Chef-Chef !

En effet, la Cormorane accueille la régate nationale de la classe VAURIEN.

Les Vauriens, environ 30 bateaux dont des classiques (coque en bois) seront visibles depuis la terrasse du centre nautique (Grande Plage de Tharon).

Il sera également possible d’embarquer pour une journée sur l’eau (pique-nique inclus) en partenariat avec le Cercle des Plaisanciers de Saint-Michel-Chef-Chef (CPSM), réservation obligatoire par internet avant le 3 septembre.

Cette compétition, point d’orgue de la saison de la classe VAURIEN sera également l’occasion de se retrouver dans la convivialité.

Amateurs de voile, amoureux de l’océan, ou simplement envie de passer un bon moment sur le sable à regarder les bateaux sur l’eau, venez passer un moment à l’espace nautique de Saint-Michel-Chef-Chef/Tharon-Plage, les bénévoles de l’association seront là pour répondre à vos questions.

A noter

Pour clôturer le samedi en beauté, ne ratez pas le concert rock Bottom organisé par la Cormorane

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

boulevard de l’Océan BP 18 Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 82 99 cncormorane@gmail.com

English :

The sea celebrates, the sails furious…join the Vaurien race at the La Cormorane nautical center!

German :

Das Meer in Feierlaune, die Segel in Rage…schließen Sie sich dem Vaurien-Rennen im Wassersportzentrum La Cormorane an!

Italiano :

Il mare festeggia, le vele infuriano… partecipate alla regata Vaurien presso il centro nautico di La Cormorane!

Espanol :

El mar celebra, las velas furiosas… ¡participe en la regata Vaurien en el centro náutico de La Cormorane!

