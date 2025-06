Régate Nuit du Montsec – Nonsard-Lamarche 21 juin 2025 15:00

Participez à la nuit du Montsec. Cette régate, organisée par la Société Nautique de Madine, sur le lac de Madine est réservée aux habitables et voiles légères Grade 5B,

Début de la régate à 15h.

Fin au coucher du soleil et soirée fête de la musique.Tout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 6 78 38 01 27 societenautiquemadine@gmail.com

English :

Take part in the Montsec night. This regatta, organized by the Société Nautique de Madine on Lac de Madine, is reserved for habitables and light Grade 5B sails,

Regatta starts at 3pm.

Ends at sunset, with an evening music festival.

German :

Nehmen Sie an der Nacht des Montsec teil. Diese Regatta, die von der Société Nautique de Madine auf dem Lac de Madine organisiert wird, ist für bewohnbare Boote und leichte Segel Grade 5B reserviert,

Beginn der Regatta ist um 15 Uhr.

Ende bei Sonnenuntergang und abends Musikfest.

Italiano :

Partecipate alla notte di Montsec. Questa regata, organizzata dalla Société Nautique de Madine, sul lago Madine, è riservata agli habitables e alle vele leggere di grado 5B,

La regata inizia alle 15:00.

Termina al tramonto e alla sera del festival musicale.

Espanol :

Participe en la noche del Montsec. Esta regata, organizada por la Société Nautique de Madine, en el lago Madine, está reservada a los habitables y a las velas ligeras de grado 5B,

La regata empieza a las 15h.

Termina al atardecer y por la noche festival de música.

