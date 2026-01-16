Régate Semaine Internationale de Cannes de Finn Handiplage Bijou Cannes

Régate Semaine Internationale de Cannes de Finn

Handiplage Bijou 122 boulevard de la Croisette Cannes Alpes-Maritimes

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-20

2026-02-17

Semaine Internationale des Finn 2026 à Cannes.

Handiplage Bijou 122 boulevard de la Croisette Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur info@yachtclubdecannes.com

English :

International Finn Week 2026 in Cannes.

