Régate Spi Ouest-France BPGO 2025

La Trinité-sur-Mer, Morbihan

Début : 2026-04-03

Fin : 2026-04-06

2026-04-03

Le Spi demeure une institution et le plus grand rassemblement de voiliers de régate en France. Il réunira pour sa 47ème édition, plus de 400 équipages sur monotypes, Sportboats, Mini 6,50, multicoques, croiseurs habitables IRC et Osiris.

Des courses à ne pas manquer et un spectacle incroyable, la Baie de Quiberon sera en fête…

Grande fête à terre

Comme chaque année, le public sera attendu pour participer à la fête. De nombreuses animations et concerts sont prévus sur le port sans oublier la grande parade Voiles & Voiliers, où petits et grands pourront admirer le spectacle de centaines de voile dans le chenal de La Trinité-sur-Mer. .

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

