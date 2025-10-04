Régate Trophée d’Automne n°2 Royan

Régate Trophée d’Automne n°2 Royan samedi 4 octobre 2025.

Régate Trophée d’Automne n°2

Baie de Royan Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Régate réservée aux licenciés FFV.

Baie de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubnautiqueroyannais@gmail.com

English :

Regatta reserved for FFV members.

German :

Regatta nur für FFV-Lizenzinhaber.

Italiano :

Regata riservata ai titolari di licenza FFV.

Espanol :

Regata reservada a los titulares de una licencia FFV.

