Régate Trophée d’Automne n°3 Royan samedi 18 octobre 2025.
Baie de Royan Royan Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Régate réservée aux licenciés FFV.
Baie de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubnautiqueroyannais@gmail.com
English :
Regatta reserved for FFV members.
German :
Regatta nur für FFV-Lizenzinhaber.
Italiano :
Regata riservata ai titolari di licenza FFV.
Espanol :
Regata reservada a los titulares de una licencia FFV.
L’événement Régate Trophée d’Automne n°3 Royan a été mis à jour le 2025-08-11 par Mairie de Royan