RÉGATE VOILE RADIOCOMMANDÉE Balaruc-les-Bains

Avenue de la gare Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Régate Tour de France Une trentaine de bateaux devraient être présents sur le plan d’eau devant le centre nautique municipal.Ils ne sont pas sur l’eau pour faire avancer leur bateau, mais sur des pontons ou des quais. Les régates n’en sont pas moins disputées et leur implication n’en est pas moins grande.La voile radio commandée est le seul support de la Fédération Française de Voile où le skipper est à terre pendant la course donnant aux spectateurs la satisfaction de pouvoir accéder de très près à la zone de course, discuter au passage avec les régatiers, profiter du spectacle et se prendre au jeu en suivant les courses. .

Avenue de la gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie asbbvoile@gmail.com

