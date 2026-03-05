RÉGATE WLS L’OCCITANE (100% FÉMININE) Palavas-les-Flots

RÉGATE WLS L’OCCITANE (100% FÉMININE)

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Régate WLS L’Occitane (100% féminine) organisée par le Cercle nautique de Palavas

Maison de la mer Max Jeanjean

Infos 04 67 68 97 30 ou cercle-nautique-palavas.com .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 68 97 30

English :

WLS L?Occitane regatta (100% for women) organized by Cercle Nautique de Palavas

