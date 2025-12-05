Régates du Yacht Club Trégor-Léon

Port de Plaisance Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

La Trégor-Léon –

L’édition 2026 avec le soutien des casinos de Roscoff et Perros-Guirec.

Cette 12eme édition est toujours géré par les 4 clubs suivants Le Yacht-Club de Trébeurden, la Société des régates de Perros-Guirec, le Yacht-Club de Roscoff et le Canot Club de Primel, avec escales dans chacun des ports.

La régate/rallye partira de Perros Guirec pour une arrivée à Roscoff le samedi.

Des animations seront organisées dans les différents ports pour le plaisir des régatiers(es) et des participants(es) au Rallye

Nous vous attendons pour passer 2 jours de convivialité le long des côtes du Trégor et Léon.

Les futurs participants peuvent se préinscrire en ligne.

Pour plus d’information ou question, contacter tregorleon.voile@gmail.com .

Port de Plaisance Roscoff 29680 Finistère Bretagne

English :

L’événement Régates du Yacht Club Trégor-Léon Roscoff a été mis à jour le 2025-12-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX