Régates du Yacht Club Trégor-Léon Roscoff
Régates du Yacht Club Trégor-Léon Roscoff vendredi 1 mai 2026.
Régates du Yacht Club Trégor-Léon
Port de Plaisance Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
La Trégor-Léon –
L’édition 2026 avec le soutien des casinos de Roscoff et Perros-Guirec.
Cette 12eme édition est toujours géré par les 4 clubs suivants Le Yacht-Club de Trébeurden, la Société des régates de Perros-Guirec, le Yacht-Club de Roscoff et le Canot Club de Primel, avec escales dans chacun des ports.
La régate/rallye partira de Perros Guirec pour une arrivée à Roscoff le samedi.
Des animations seront organisées dans les différents ports pour le plaisir des régatiers(es) et des participants(es) au Rallye
Nous vous attendons pour passer 2 jours de convivialité le long des côtes du Trégor et Léon.
Les futurs participants peuvent se préinscrire en ligne.
Pour plus d’information ou question, contacter tregorleon.voile@gmail.com .
Port de Plaisance Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
L’événement Régates du Yacht Club Trégor-Léon Roscoff a été mis à jour le 2025-12-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX