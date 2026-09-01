Informations pratiques

Réguiny

Reg’en Scène présente sa soirée spéciale

Salle du Foyer Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

1e partie : « Voulez-vous » inspirée de Mamma Mia !

2e partie : « Ok Google » extrait du nouveau spectacle.

2 spectacles, 1 seule soirée !

Venez revivre les moments forts de notre dernier spectacle et découvrir un avant-goût de notre nouvelle création ! .

Salle du Foyer Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 7 57 63 18 67

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English :

L’événement Reg’en Scène présente sa soirée spéciale Réguiny a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté