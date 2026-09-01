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AGENDA · Réguiny

Reg’en Scène présente sa soirée spéciale Réguiny

samedi 26 septembre 2026 · Réguiny

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle du Foyer
Ville
56500 Réguiny
Département
Morbihan
Tarif

Réguiny

Reg’en Scène présente sa soirée spéciale

Salle du Foyer Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

1e partie : « Voulez-vous » inspirée de Mamma Mia !
2e partie : « Ok Google » extrait du nouveau spectacle.
2 spectacles, 1 seule soirée !
Venez revivre les moments forts de notre dernier spectacle et découvrir un avant-goût de notre nouvelle création !   .

Salle du Foyer Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 7 57 63 18 67 

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English :

L’événement Reg’en Scène présente sa soirée spéciale Réguiny a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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