Reg’en Scène présente sa soirée spéciale Réguiny
samedi 26 septembre 2026 · Réguiny
Informations pratiques
Réguiny
Reg’en Scène présente sa soirée spéciale
Salle du Foyer Réguiny Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
1e partie : « Voulez-vous » inspirée de Mamma Mia !
2e partie : « Ok Google » extrait du nouveau spectacle.
2 spectacles, 1 seule soirée !
Venez revivre les moments forts de notre dernier spectacle et découvrir un avant-goût de notre nouvelle création ! .
Salle du Foyer Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 7 57 63 18 67
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English :
L’événement Reg’en Scène présente sa soirée spéciale Réguiny a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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