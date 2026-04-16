Laruscade

Régénéa(c)tion

Route de Buisson Laruscade Gironde

Tarif : 150 – 150 – 190 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24 2026-08-07 2026-09-25

Bienvenue à la Belle Verte pour un stage de reconnexion au coeur de la nature, à l’orée d’un domaine forestier ! Un voyage intérieur pour retrouver souffle et clarté. Deux jours en immersion vous sont proposer pour se déposer, relâcher la pression et retrouver un ancrage ! Au programme exploration des ressources, relaxation, marche, soirée autour du feu, yoga du rire, temps calme, atelier sur les plantes médicinales, yoga … Ce stage est un parcours en 3 dimensions pour développer sa capacité à prendre soin du sol, de lien à l’autre et à la Nature. .

Route de Buisson Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 08 34 14 labelleverte33620@gmail.com

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English : Régénéa(c)tion

L’événement Régénéa(c)tion Laruscade a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Latitude Nord Gironde