Régénération corps et âme en forêt, tout en douceur ! Parc du Château Meyrargues

Régénération corps et âme en forêt, tout en douceur !

Mercredi 9 juillet 2025 de 18h30 à 20h30. Parc du Château Avenue Saint Pierre Montée du Château Meyrargues Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : Mercredi 2025-07-09 18:30:00

fin : 2025-07-09 20:30:00

2025-07-09

Initiation à l’activité bain de forêt pour toute la famille

Venez découvrir le bain de forêt sur le magnifique site de Meyrargues, ouvert uniquement sur RDV, à 15 min d’Aix en Provence en voiture et en train !

Vous vivrez une séance découverte tout en douceur, grâce à une approche sensorielle et sensible qui vous aidera à faire un reset mental et retrouver l’harmonie intérieure, la clarté mentale et une vision appréciative des situations.

La séance dure de 1h30 à 2h, prévoyez des vêtements confortables, une petite serviette et de l’eau, des chaussures fermées mais faciles à enlever.

Nous commencerons par une approche sensorielle et calmante, suivie de séquences alternant mises en mouvement douces et fluides, respirations, inspirations créatives variées, petits jeux récréatifs, écoute profonde, méditation, approche réflexive sur le vivant…

Et nous finirons par une cérémonie du thé (remplacé par des boissons fraîches et naturelles en été) pour échanger sur nos ressentis et créer du lien.

Au plaisir de vous guider dans cette expérience ! .

Parc du Château Avenue Saint Pierre Montée du Château Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@noesiphore.fr

English :

Introduction to forest bathing for the whole family

German :

Einführung in die Aktivität Waldbaden für die ganze Familie

Italiano :

Introduzione al bagno nella foresta per tutta la famiglia

Espanol :

Iniciación al baño de bosque para toda la familia

